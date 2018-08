Desperados 3 si mostra nel primo trailer ufficiale alla GamesCom 2018

Durante la conferenza di apertura della GamesCom 2018, lo sviluppatore tedesco Mimimi Games ha mostrato il primo trailer ufficiale di Desperados 3, il nuovo capitolo dell'omonima serie a tema western. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il video era trapelato in anticipo questa mattina, per poi essere rimosso da YouTube. Grazie all'annuncio ufficiale del gioco ospitato sul palco della fiera tedesca, adesso il trailer di Desperados 3 è nuovamente disponibile alla visione: lo trovate in cima alla notizia.



"Il selvaggio West. Un luogo dove la legge è dettata da chi ha una pistola in mano, ed è imposta dagli scagnozzi al loro comando. Un luogo dove la morte non è estranea e dove la gente comune fa gli straordinari ... specialmente quando inizia a giocare a Desperados III. Questo gioco tattico in tempo reale, sviluppato dallo studio tedesco Mimimi (conosciuto per il titolo acclamato dalla critica Shadow Tactics: Blades Of The Shogun), permette ai giocatori di gestire una banda di Desperados guidati dal pistolero, amato dai fan, John Cooper, il cui unico obiettivo è cercare la sua nemesi. Fortemente ispirato al primo gioco del franchise, Desperados: Wanted Dead or Alive, Desperados III consentirà di affrontare ogni missione con un'ampia varietà di soluzioni e percorsi diversi. Dato che la banda sarà sempre in inferiorità numerica, solo l'uso intelligente dell'ambiente e delle straordinarie capacità di ogni Desperado garantiranno la vittoria."

Al momento sono pochi i dettagli sul gioco, a parte il fatto che il titolo verrà sviluppato dallo studio tedesco Mimimi Games, noto per l'acclamato Shadow Tactics Blades Of The Shogun. Ricordiamo che Desperados 3 sarà pubblicato da THQ Nordic nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sul titolo.