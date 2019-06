Desperados 3: lo strategico western di THQ Nordic si rivede all'E3 con un nuovo gameplay

Gli sviluppatori di Minimi Productions e le alte sfere di THQ Nordic portano all'E3 un nuovo gameplay trailer di Desperados 3 per fare felici tutti coloro che attendono l'uscita entro fine 2019 di questo ambizioso strategico in salsa western su PC PS4 e Xbox One.

Il titolo ci permetterà di comandare ancora una volta la banda di Desperados al seguito di John Cooper per andare in cerca di avventure (e di diligenze) attraverso una serie di missioni che si dipaneranno lungo una linea narrativa con un'ampia varietà di soluzioni.

I diversi bivi offertici dalla storia contribuiranno a rendere ancora più importanti le scelte compiute dagli utenti nelle abilità da sbloccare per ciascuno dei personaggi della propria banda, e questo grazie a un sistema di gioco in tempo reale che il team tedesco di Minimi ha elaborato partendo dalle solidissime fondamenta di Shadow Tactics: Blades Of The Shogun.

Date perciò un'occhiata al nuovissimo gameplay trailer di Desperados 3 e diteci cosa ne pensate di questa esperienza RTS prevista al lancio su PC, PS4 e Xbox One nel corso dei prossimi mesi. Qualora foste interessati a indossare lo spolverino di Cooper, su queste pagine trovate i requisiti minimi e raccomandati della versione PC.