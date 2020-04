Desperados 3 ha una data di uscita ed è più vicina del previsto

THQ Nordic ha annunciato la data di uscita di Desperados 3, il terzo episodio della serie e il primo sviluppato dal team Mimimi Productions, noto per Shadow Tactics Blades of the Shogun.

Desperados 3 sarà disponibile dal 16 giugno 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in edizione standard e nella ricca Collector's Edition che include cinque statuine dei personaggi alte circa 6 pollici, un carillon che riproduce un brano estratto dalla colonna sonora, artbook a colori, soundtrack ufficiale su CD, Season Pass (garantisce l'accesso a tre nuove missioni) e infine otto cartoline illustrate, oltre ovviamente al gioco completo, il tutto racchiuso in una confezione premium.

Desperados III è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.