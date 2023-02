Destiny 2 Lightfall alla Champions League: i Guardiani tra Liverpool e Real Madrid

A pochi giorni dal debutto delle novità proposte dall'espansione Eclissi di Destiny 2, il titolo di Bungie fa la sua apparizione sui campi della Champions League.

Durante gli ottavi di finale giocati nella serata di martedì 21 febbraio, Sony - sponsor della manifestazione - ha infatti scelto di dedicare visibilità all'avventura sci-fi. Mentre Liverpool e Real Madrid si contendevano il pallone, i banner pubblicitari collocati a bordo campo hanno dedicato spazio proprio a Destiny 2: L'Eclissi. Presenta all'appello anche PlayStation 5, altra grande protagonista dell'investimento di Sony sui campi della Champions League.

Il match (che per la cronaca ha visto il Real Madrid trionfare sul Liverpool per 5 reti a 2) ha dunque fatto da palco promozionale ai nuovi contenuti in arrivo nell'universo dei Guardiani di Bungie, come potete verificare dallo screenshot che riportiamo di seguito. Con la prossima espansione, la software house - ormai ufficialmente parte dei PlayStation Studios, lo ricordiamo - mira a scombinare le carte del gioco, introducendo nuovi elementi di gameplay e un versatile rampino in Destiny 2: L'Eclissi.Il debutto dell'espansione è in programma per il prossimo 28 febbraio 2023, con esordio in contemporanea su tutte le piattaforme di pubblicazione di Destiny 2, tra console Sony ed ecosistema Microsoft.