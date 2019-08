Destiny 2 Shadowkeep: un assaggio del gameplay e dettagli dall'Inside Xbox!

Tra gli ospiti che si sono susseguiti sul palco della puntata speciale di Inside Xbox troviamo anche gli sviluppatori di Bungie, che hanno offerto alcuni dettagli sulla nuova espansione in arrivo in Destiny 2.

L'evento Microsoft ha dunque accolto il Game Director Ben Wommack ed il Community Manager David Dague della software house, che hanno introdotto di alcuni degli elementi che caratterizzeranno Destiny 2: Shadowkeep. Nel corso di una breve chiacchierata, i due membri di Bungie hanno potuto discutere di diversi aspetti della nuova espansione, tra cui il combat system: particolare enfasi è stata posta sul tema delle finisher. Come potete verificare nel video di apertura a questa news, per l'intera durata della presenza di Wommack e Dague sul palco dell'Inside Xbox, si sono alternate alcune sequenze di gameplay, che hanno permesso ai fan di Destiny 2 di dare un primo sguardo alle novità che li attendono all'interno di Shadowkeep. Sul palco della conferenza è stata inoltre confermata la data di pubblicazione dei nuovi contenuti, fissata per il 1 ottobre.



In chiusura, vi segnaliamo che durante lo speciale evento Xbox sono state offerte nuovi dettagli su numerose produzione. Tra questi, abbiamo potuto assistere alla trasmissione di un nuovo trailer di GreedFall e all'annuncio dell'arrivo di Devil May Cry 5 nel catalogo Xbox Game Pass.