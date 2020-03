Destiny 2, Xur: dove si trova e cosa vende nel weekend del 6 marzo

Se siete in cerca di qualche oggetto esotico in Destiny 2, sappiate che Xur è tornato in giro per la mappa per scambiare frammenti leggendari con una serie di nuove armi e pezzi d'armatura.

Da oggi fino al prossimo martedì 10 marzo 2020 (giorno in cui farà il proprio debutto la Stagione dell'Intrepido) potrete trovare il vecchio emissario dei Nove su Nessus, per la precisione sulla nave di Calus situata nella sezione più a nord dell'area di pattuglia.

Ecco di seguito gli oggetti esotici in vendita questa settimana:

Lente di prometeo, fucile laser esotico (slot arma energetica) - 29 Frammenti Leggendari

Pantaloni Fortunati, stivali esotici per Cacciatori - 23 Frammenti Leggendari

Velo dell'Apoteosi, casco esotico per Stregoni - 23 Frammenti Leggendari

Casco di Saint-14, elmo esotico per Titani - 23 Frammenti Leggendari

Si potranno acquistare da Xur come tutte le settimane anche un engramma predestinato ( al cui interno troverete un'esotica mancante nella vostra collezione al costo di 97 Frammenti Leggendari) e il Cinque di Spade,strumento indispensabile per i Cala la Notte in versione standard o Calvario.

Sapevate che è appena stato annunciato il level cap della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2 oltre ad una serie di modifiche per l'Armamento di Punta?