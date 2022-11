Il destino degli open world: presente, passato e futuro dei mondi digitali

Sempre più diffusi nel mercato videoludico, i cosiddetti "mondi aperti" popolano ormai da anni l'immaginario dell'intrattenimento digitale su PC e console. Ma quale sarà il futuro del genere open world?

In occasione della terza edizione di Everyeye Expo, la nostra Redazione ha dato vita ad una interessante riflessione legata proprio al destino dei videogiochi open world. Ripercorrendo le origini del genere, i nostri Giuseppe Arace, Alessandro Bruni e Riccardo Arioli Ruelli hanno dato vita ad una coinvolgente chiacchierata presso gli studi milanesi di Everyeye, alla ricerca del sentiero che potrebbe contraddistinguere la futura evoluzione del genere.

Nel parlare del futuro, è però impossibile non ripercorrere anche il passato, con riflessioni dedicate ai primi esponenti del genere open world. Spazio ovviamente anche gli esempi più importanti e recenti di mondo aperto, dagli influenti The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Red Dead Redemption II, sino all'acclamato Elden Ring. In attesa del futuro esordio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e del suggestivo Starfield, vi lasciamo alle riflessioni dei nostri appassionati Redattori!



