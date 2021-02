Destiny 2: 12 giocatori nelle Incursioni e 9 nei Cala la Notte con un glitch!

In attesa del cross-play di Destiny 2 e delle tante novità illustrate da Bungie nell'ultimo diario di sviluppo che ha confermato il rinvio al 2022 dell'espansione The Witch Queen, diversi utenti stanno sfruttando un glitch che consente loro di partecipare a Incursioni all'interno di squadre composte da 12 giocatori.

Stando a quanto segnalato sui social da un numero sempre maggiore di fan del kolossal sparatutto di Bungie, un glitch verificatosi dopo l'ultimo aggiornamento di Destiny 2 Oltre la Luce permette a due team composti da massimo 6 Guardiani di unirsi alla medesima Incursione, superando così il limite dei 6 utenti impostato dagli sviluppatori per queste importanti attività endgame.

L'exploit in questione riguarderebbe anche i Cala la Notte, l'altra sfida multiplayer di Destiny 2 che si sgancia dal sistema di matchmaking "tradizionale": nel caso specifico di questi Assalti di alto livello, il il glitch aumenterebbe di ben tre volte il numero massimo di giocatori consentiti, portandolo da 3 a 9.

I passaggi da utilizzare per servirsi di questo exploit vengono illustrati dallo youtuber Cheese Forever: stando al creatore di contenuti, tutto ciò che occorre è unirsi con la propria squadra a un altro team accettandone l'invito nel momento esatto in cui il contatore di avvio dell'attività scelta raggiunge lo zero.

A tal proposito, i giornalisti di Forbes.com sottolineano giustamente come tale operazione venga facilitata su PC dall'utilizzo del sistema a inviti basato sui codici, diversamente da quanto avviene su console. Con il giusto tempismo, però, anche su piattaforme PlayStation sembra essere possibile sbloccare le Incursioni e i Cala la Notte "allargati". Le attività che stanno avendo luogo dopo la scoperta di questo glitch, naturalmente, non stanno sfuggendo ai ragazzi di Bungie, che potrebbero prendere presto dei provvedimenti o, almeno, provvedere alla chiusura di questa falla: a suggerirlo è Dmg04, il Senior Community Manager dell'azienda americana, con un eloquente messaggio condiviso su Twitter.