Destiny 2: le 2 quest più tediose del gioco verranno semplificate

Nel corso dell'Anno 2 di Destiny 2 sono state introdotte numerose quest legate alle fazioni tramite le quali è possibile ottenere delle armi più o meno forti e, tra queste, non possiamo non citare le lunghissime imprese di Wendigo GL3 e Vetta.

Sembra che gli sviluppatori abbiano finalmente accolto i feedback degli utenti e, in uno dei prossimi aggiornamenti, renderanno queste missioni molto più semplici. Si tratta purtroppo di un vantaggio di cui beneficeranno solo ed esclusivamente i Guardiani che non hanno ancora ottenuto queste armi. Vi ricordiamo infatti che l'impresa della Vetta, una delle armi più forti tra quelle attualmente presenti nel gioco (accompagnata dall'inarrestabile Asceta, mitraglietta energetica), richiede di effettuare multiuccisioni con lanciagranate e di ottenere la difficile medaglia Traiettoria Lineare nel Crogiolo. Non è chiaro se a subire una modifica sarà anche l'ulteriore richiesta dell'impresa, la quale vuole che il giocatore raggiunga il grado bestiale nelle competitive. Nell'ultima stagione, infatti, abbiamo visto come l'impresa del Revocatore non richieda più di raggiungere uno specifico grado glorioso, ma solo di accumulare punti in competitiva, rendendo la quest molto più accessibile.

Abbiamo inoltre ottime notizie per chi ha bisogno delle armi di Azzardo, Azzardo Eccelso e Verdetto. Oltre all'arrivo di diverse settimane di Infamia bonus, Bungie ha annunciato che il tasso di ottenimento delle armi di queste modalità sarà incrementato sensibilmente e la difficoltà di Verdetto sarà ritoccata verso il basso. Discorso simile vale per i punti valore del Crogiolo, che potrete accumulare nella settimana del 24 settembre, durante la quale potrete giocare a Pandemonio e ottenere punti doppi, molto utili sia per rendere prodigiose le armature del Solstizio che per sbloccare il fucile a impulsi Gladio di Redrix.

Per quello che riguarda invece lo Stendardo di Ferro, l'evento tornerà nelle settimane del 27 agosto e 17 settembre con alcune fasi dell'impresa semplificate, così da permettere a tutti di ottenere il set completo senza troppi sforzi.

Vi ricordiamo che Shadowkeep è stato posticipato al 1 ottobre, ma il cross-save di Destiny 2 potrebbe arrivare con qualche settimana d'anticipo rispetto all'espansione che darà inizio all'Anno 3.