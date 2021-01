Destiny 2: ben 21 armi leggendarie andranno in pensione alla fine della stagione

Destiny 2 è cresciuto a dismisura da quando è stato lanciato nel 2017, ed è destinato ad espandersi ulteriormente in futuro, sia tramite espansioni annuali, sia con gli eventi stagionali.

Mantenere un meta salubre con l'enorme quantità di contenuti prodotta in tutti questi anni sarebbe impossibile, per questo Bungie ha rimosso alcune destinazioni dal gioco (Io, Titano, Marte e Mercurio, con la promessa di un possibile ritorno) e ha impostato un Limite di Potere per una selezione di armi ed equipaggiamenti, un escamotage che serve ad "assicurarsi che il numero di ricompense totali da raggiungere per essere competitivi non sia assurdo" e al contempo "evolvere il metagioco di ciascuna stagione".

Ebbene, quando il prossimo 9 febbraio terminerà la Stagione della Caccia, ben 21 armi leggendarie vedranno una limitazione del loro potere. Di conseguenza, durante la Stagione 13 non potranno crescere oltre l'attuale limite di 1260. Stiamo parlando di:

Dono di Uriel

Ripetitore delle Piume d'Acciaio

Patrono delle Cause Perse

Sentieri Infiniti 8

Fante Regina 3

Squarcialuce

Castigo del Martire

Paradosso Perfetto

Carica Valorosa

Linea di Confine

Giudizio del Viaggiatore 5

Cacciatore di Trofei

Flusso Piroclastico

Avvoltoio

Pitone

Komodo

Ultima Speranza

La vecchia Maniera

Elatha FR4

Fucile da campo di Hawthorne

Mos Epoch

Tra le pieghe del subreddit di Destiny 2 serpeggia un certo malumore, dal momento che nelle scorse settimana Bungie ha annunciato che la Stagione 13 aggiungerà solo sei armi leggendarie, due per gli Assalti, due per Azzardo e due per il Crogiolo. Di conseguenza, l'Arsenale potenzialmente a disposizione dei guardiani si assottiglierà. D'altronde, lo scorso dicembre la compagnia di sviluppo ci aveva già preparato a questo periodo di magra, promettendo di ritornare in carreggiata in futuro: "Se consideriamo il lancio della stagione 12, la Cripta di Pietrafonda e l'artiglieria di Europa, il totale delle armi di Oltre la Luce è inferiore a quanto voluto. Per tale motivo, ci impegniamo con le prossime uscite annuali a offrire più ricompense di armi rispetto a Oltre la Luce o Ombre dal Profondo".

Destiny 2 e le sue espansioni, ricordiamo, hanno recentemente ricevuto un aggiornamento grafico gratis su PS5 e Xbox Series X che ha introdotto il supporto al 4K e ai 60fps, aggiungendo inoltre un'opzione per i 120fps. Di recente, un fan si è divertito a misurare le dimensioni del Viaggiatore e delle Astronavi Piramidali.