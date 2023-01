Destiny 2, nessun abbonamento in arrivo: il leak era una 'trollata' dei dataminer

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce circa la possibile implementazione di un servizio in abbonamento per i giocatori di Destiny 2. L'indiscrezione, tuttavia, è stata smentita dagli stessi dataminer che l'hanno originata.

Come molti giochi free-to-play, il gioco base di Destiny 2 è gratuito, ma ci sono un sacco di contenuti aggiuntivi come espansioni, abbonamenti stagionali che si possono acquistare separatamente. La scorsa settimana, tuttavia, i dataminer di Destiny 2 hanno rivelato che Bungie stava pianificato di incorporare alcuni tier di abbonamento premium in Destiny 2. Non sono stati condivise informazioni su prezzi o contenuti, ma si prevedeva che l'abbonamento sarebbe stato in qualche modo legato al lancio dell'espansione Destiny 2: Lightfall, in arrivo il 28 febbraio. Le reazioni della community al report sono state variegate: non tutti erano entusiasti all'idea di un'opzione di abbonamento per un titolo già sorretto da una struttura monetizzabile, ma alcuni giocatori l'hanno vista come una buona idea, in particolare i nuovi arrivati della serie.

In ogni caso, il "leak" si è in realtà rivelato una semplice "trollata" dei dataminer, che hanno ammesso con un recente post di essersi bonariamente presi gioco dell'utenza di Destiny. "Avremmo anche lasciato le cose come stavano, ma dal momento che la situazione si è ingigantita e le persone sono davvero preoccupate, volevamo scusarci formalmente e ammettere che abbiamo trollato tutti", ha detto uno dei dataminer. "Questo probabilmente renderà molte persone arrabbiate, ma era tutto pensato per essere fatto in modo non malizioso". I dataminer hanno promesso di essere più prudenti in futuro e di chiarire sin da subito se ci saranno altri scherzi di questo genere.