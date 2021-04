Destiny 2 accoglie i Giochi dei Guardiani: tutte le novità e i bonus dell'evento

Tenendo fede alla parola data con il ritorno dei Giochi dei Guardiani di Destiny 2, i ragazzi di Bungie confermano l'avvenuta partenza dell'attività ingame accessibile a tutti gli appassionati del kolossal sparatutto.

A partire da oggi, 20 aprile 2021, i Guardiani di tutto il mondo dovranno combattere per rappresentare la propria Classe preferita. La sfida, come di consueto, graviterà attorno alle missioni affidate sulla Torre dalla massima autorità dell'Avanguardia, Zavala, che si premurerà di riempire di stendardi l'HUB di Destiny 2 per ricordare la partenza dei nuovi Giochi.

A prescindere dalla propria Classe di appartenenza, tutti i Cacciatori, Stregoni e Titani a difesa dell'Ultima Città della Terra dovranno affrontare sfide di coraggio, abilità e determinazione con cui ottenere Allori da Eva Levante per accedere a Carte del Contendente e Trionfi speciali.

I partecipanti ai Giochi dei Guardiani potranno guadagnare svariate ricompense, come la mitragliatrice esotica Erede Legittimo (e il suo Catalizzatore), un astore esotico, oggetti di classe leggendari, due emblemi e un paio di shader. Al contempo, l'emporio dell'Everversum esporrà un nuovo set di decori universali con oggetti dotati di bagliore, oltre a un decoro per Erede Legittimo, emote esotici a tema sportivo e tanto altro.

Chi completerà l'Impresa introduttiva sbloccherà anche la giacca dei Giochi dei Guardiani, mentre chi parteciperà alla cerimonia di chiusura potrà ricevere una spilla d'oro che celebrerà la Classe vincente. Il gradino del podio guadagnato a ogni cerimonia del fine settimana premierà i Guardiani con un'aura d'Oro, Argento o Bronzo fino al weekend successivo. La Classe che trionferà nei Giochi dei Guardiani di Destiny 2 sarà comunicata durante la cerimonia di chiusura del 7-11 maggio, con tanto di Trofeo esposto alla Torre per riconoscere la bravura dimostrata dai giocatori.