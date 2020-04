Destiny 2 accoglie i Giochi dei Guardiani: il video gameplay svela le novità dell'evento

Gli sviluppatori di Destiny 2 annunciano ufficialmente i Giochi dei Guardiani di Destiny 2, un evento speciale che coinvolgerà tutti gli appassionati dello sparatutto sci-fi di Bungie con tre settimane di sfide da svolgersi durante la Stagione dell'Intrepido.

Il video di presentazione dell'evento lo descrivono come un'opportunità unica per chi desidera dimostrare di che pasta è fatto il proprio Guardiano, partecipando ad attività che sanciranno quale, tra le diverse classi accessibili dagli utenti, merita di essere celebrata dagli abitanti digitali della Torre.

La classe che vincerà i Giochi dei Guardiani sarà infatti ricordata da un promemoria che verrà messo in mostra fino alla fine dell'anno tra le strutture architettoniche che imperlano il paesaggio urbano dell'ultima enclave della Terra.

Per dare vita a questa competizione su vasta scala, Bungie ha così deciso di organizzare delle sfide giornaliere da ottenere da Eva e Zavala: un pannello digitale posto sulla Torra terrà traccia dei progressi compiuti dai Guardiani delle singole classi per tutta la durata dell'evento. Anche per questo, la partecipazione a queste attività sarà aperta a tutti i giocatori di Destiny 2, a prescindere cioè dall'acquisto dei pass stagionali e delle espansioni come Ombre dal Profondo.

I Giochi dei Guardiani di Destiny 2 avranno ufficialmente inizio nella giornata di martedì 21 aprile e si concluderanno il 12 maggio: l'evento sarà accompagnato dall'arrivo nell'Eververse e nei negozi della Torre di personalizzazioni a tema e di elementi di equipaggiamento, come l'arma esotica Heir Apparent o l'Astore Everyone's A Part.