Destiny 2 accoglie I Giorni Scarlatti: ora disponibile l'evento speciale di San Valentino

Dopo aver pubblicato il trailer italiano de I Giorni Scarlatti, il team di Bungie ha dato il via al nuovo speciale evento in-game dedicato alla festività di San Valentino.

L'iniziativa resterà disponibile all'interno dell'universo di Destiny 2 solamente per un periodo di tempo limitato. Iniziata oggi, martedì 11 febbraio, questa si concluderà il prossimo martedì 18 febbraio. L'evento è a partecipazione gratuita per tutti i Cacciatori e le Cacciatrici in viaggio nel titolo Bungie, che potranno dunque approfittare di tutti bonus e contenuti a tema.

Un evento speciale, in particolare, invita i giocatori a collaborare in coppia per affrontare una specifica missione. Per attivarla, sarà necessario recarsi alla Torre per incontrare Lord Shanxx. Sarà così possibile cimentarsi nell'attività Doppietta Scarlatta, un "evento unico permette a te e al tuo partner di combattere come una cosa sola". Novità anche per l'Everversum, che accoglierà un decoro per armi, uno speciale item per lo Spettro ed un emote pensata per due Cacciatori.Durante l'evento I Giorni Scarlatti sarà inoltre possibile mettere le mani su speciali equipaggiamenti a tema:

Un involucro di Spettro;

Un decoro;

Un emote;

Un paio di astori;

In chiusura, vi ricordiamo che la prossima Stagione di Destiny 2 sarà testimone di un rinnovamento delle spade: il suo inizio è atteso per il prossimo 10 marzo.