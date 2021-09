Destiny 2 accoglie lo Scettro di Ager: il primo fucile esotico da Stasi si mostra in video

Mentre fervono i preparativi per Destiny 2 La Regina dei Sussurri, i ragazzi di Bungie rimpolpano di contenuti l'espansione Oltre la Luce celebrando in video l'arrivo dello Scettro di Ager, il primo fucile laser esotico alimentato dal potere della Stasi.

Strappata dalle mani di Uldren e nascosta da Mara Sov per via del suo immenso potere, lo Scettro di Ager minaccia ancora una volta di spezzare i già precari equilibri del Sistema Solare. I Guardiani dell'Ultima Città della Terra dovrà così approntare una nuova missione per recuperare l'arma esotica prima che finisca nelle mani sbagliate.

Una volta superati i sistemi di sicurezza eretti dagli Insonni a guardia di questo straordinario manufatto, i giocatori potranno sfoggiare in battaglia lo Scettro di Ager e attingere al suo potere per eseguire colpi di grazia tanto devastanti da creare degli squarci dimensionali capaci di rallentare e danneggiare i nemici.

Il Catalizzatore potenzia il raggio dell'arma esotica e contribuisce a renderla ancora più letale in virtù delle sue proprietà basate sulla Stasi di Destiny 2 Oltre la Luce: ogni raggio può infatti rallentare i bersagli fino a congelarli del tutto.

Chi riuscirà a completare la serie di Imprese per il fucile laser esotico Scettro di Ager potrà acquisire il relativo Triongo e sbloccare l'acquisto della cuffia Scettro di Ager tramite il programma Ricompense di Bungie. Da qui alla fine dell'anno, gli sviluppatori americani promettono di avere in serbo altre sorprese per i fan di Destiny 2, oltre ovviamente al proseguimento delle attività previste nella Stagione dei Perduti e alle celebrazioni per i 30 anni di Bungie.