Destiny 2: Activision ancora non si esprime sul supporto a Xbox One X

Con l'uscita diormai alle porte, i ragazzi di DualShockers hanno contattatoper avere nuovi aggiornamenti sul supporto dialla nuova console. Purtroppo, la risposta data dal publisher non è stata una di quelle esaustive.

"Non abbiamo fatto nessun annuncio riguardo a Xbox One X", questa la risposta secca di Activision. Nel corso degli ultimi mesi, però, Bungie ha fatto cenno al supporto Xbox One X di Destiny 2 almeno in un paio di occasioni: in questa video intervista pubblicata durante l'E3 2017, in cui il director Luke Smith ha dichiarato che Destiny 2 sarebbe girato a 30 FPS su tutte le console (compresa Xbox One X), e in un tweet pubblicato dal project lead Mark Noseworthy, in cui si confermava che lo studio stava valutando i 4K su Xbox One X.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bungie e Activision. Intanto vi ricordiamo che nella giornata di domani La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra si aggiornerà con il supporto alla nuova console Microsoft.