Destiny 2: Activision soddisfatta dei risultati e promette più contenuti

Durante l'ultima riunione con gli investitori e gli analisti, il CEO diEric Hirshberg ha parlato dei risultati conseguiti dasul mercato.

Secondo l'esecutivo, la società è notevolmente soddisfatta dalle performance del gioco, che è già diventato il titolo console più venduto dell'anno negli Stati Uniti d'America. Quasi tutti gli altri dati relativi al gioco sono aumentati, come il numero delle ore passate sui server dagli utenti e i ricavi medi per giocatore.

Un gran numero di guardiani ha già acquistato il pass espansioni e l'attach rate è molto alto. Secondo Hirsberg, si tratta di un indicatore molto importante, poiché denota un'elevata fiducia da parte dei consumatori che non hanno esitato a supportare il gioco. Destiny 2 sta vivendo davvero un ottimo momento, anche la versione PC è stata ben accolta secondo l'esecutivo.

Activision sa, tuttavia, che gli utenti hanno "fame" di contenuti, e ha annunciato che in futuro arriveranno più contenuti di quanti ne siano stati mai pubblicati in passato. Una promessa senz'altro importante.

Ci sono già diversi eventi in programma, come quello in arrivo nel periodo natalizio. Il primo DLC, La Maledizione di Osiride, è invece atteso su tutte le piattaforme per il 5 dicembre 2017. Destiny 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.