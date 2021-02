Destiny 2 dice addio al sunsetting, in arrivo cross-play, trasmogrificazione e armi stasi

Con un lunghissimo post, Bungie ha ufficialmente confermato il rinvio di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, ovvero l'espansione che dovrebbe inaugurare l'Anno 5 dello sparatutto online. Sembra però che nel frattempo siano in arrivo numerose novità, alcune delle quali saranno molto gradite ai fan del gioco.

Ci riferiamo principalmente al ripensamento del team di Seattle circa il sunsetting, ovvero il limite di infusione ad armi ed armature. D'ora in poi si ritornerà al vecchio sistema e tutto l'equipaggiamento ottenuto nel corso della Stagione degli Eletti non avrà alcun limite in questo senso, al punto che la stessa Bungie sostiene che potremo utilizzare le armi sbloccate nella stagione nell'Incursione della prossima espansione. Anche il level cap di potere subirà delle piccole modifiche e, dal prossimo anno, ogni stagione andrà ad incrementare solo di 10 punti il Livello Potere massimo. Sempre a proposito di equipaggiamento, gli sviluppatori hanno confermato la propria intenzione di rendere la Stasi un elemento a tutti gli effetti e presto vedremo l'arrivo in gioco di armi leggendarie energetiche e pesanti i cui proiettili appartengono a questo elemento dell'Oscurità.

Chi tiene particolarmente allo stile del proprio Guardiano potrà presto far visita ad Ada-1, vecchia conoscenza che farà ritorno all'Ultima Città nella Stagione 14. Grazie a questo NPC sarà possibile per i giocatori accedere alla trasmogrificazione, ovvero la trasformazione di qualsiasi pezzo d'armatura in ornamento tramite l'utilizzo di una risorsa che potrà essere ottenuta giocando o spendendo l'Argento. Nel corso del post si è anche parlato di cross-play, i cui test avranno ufficialmente inizio durante la Stagione 14 e il cui arrivo ufficiale nel gioco è previsto al debutto della Stagione 15. Il team di sviluppo ha rassicurato inoltre i giocatori che nei match del Crogiolo non sarà possibile incontrare utenti che utilizzano un sistema di controllo diverso, a meno che non ci si trovi in un party misto.

Per finire, Bungie ci ha dato qualche piccolo indizio su ciò che vedremo in La Regina dei Sussurri e, oltre alla pubblicazione di un'immagine con tre set di armature relative al DLC, ha anche confermato che Ikora Ray tornerà ad avere un ruolo fondamentale nella nuova storia.

Vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno annunciato che a breve tornerà anche la Volta di Vetro in Destiny 2. Avete già letto la nostra intervista al Narrative team di Destiny 2: Stagione degli Eletti?