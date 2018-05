Destiny 2: aggiornata la tabella di marcia, in arrivo l'evento Solstizio degli Eroi

Bungie ha aggiornato la tabella di marcia di Destiny 2, elencando tutte le novità in arrivo per il gioco nelle prossime settimane. A luglio partirà il nuovo evento Solstizio degli Eroi, occasione in cui vedremo il ritorno delle Taglie e dei Trionfi.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, il 29 maggio verrà pubblicata la patch 1.21, un nuovo aggiornamento che punta a migliorare le Contese di Fazione e ad applicare alcuni cambiamenti all'armamentario Esotico. L'update introdurrà inoltre dei contenuti sperimentali per il Crogiolo, con l'obiettivo di proporre nuove dinamiche di gioco nel PvP.

A luglio, invece, verrà lanciato il Solstizio degli Eroi, un nuovo evento stagionale che vedrà il ritorno della Taglie, i Trionfi dell'Anno 1, ulteriori cambiamenti per l'equipaggiamento Esotico e la chat di testo su PC per i membri dello stesso clan. Cosa ancora più interessante, durante il mese verranno rese disponibili le versioni prestigiose dei Covi dell'Incursione introdotti con La Mente Bellica e La Maledizione di Osiride, i due DLC di Destiny 2 pubblicati fino a questo momento.

Come già anticipato da Bungie, inoltre, a settembre partirà la Stagione 1 dell'Anno 2, grazie all'arrivo di una nuova, corposa espansione che promette di aggiungere nuove modalità di gioco inedite. Per saperne di più, tuttavia, occorrerà attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore.