Destiny 2: un'altra importante campagna sta per tornare nel deposito

Nel corso della serata è stato pubblicato il nuovo Settimanale di Casa Bungie, il quale contiene notizie positive ed altre che non faranno particolarmente piacere ai fan di Destiny 2.

A quanto pare il team di sviluppo con sede a Seattle sta per ridurre ancora una volta il quantitativo di contenuti disponibili nel gioco per tenere sotto controllo lo spazio occupato in memoria, permette una più rapida pubblicazione delle patch e un più veloce caricamento dei contenuti durante il gioco. Questo significa che con l'arrivo dell'Anno 5, fissato al prossimo 22 febbraio 2022 (il day one di Destiny 2 La Regina dei Sussurri), nuovi contenuti saluteranno lo sparatutto ed entreranno nel cosiddetto Deposito di Contenuti di Destiny (DCV). Ad essere rimossi saranno la campagna de I Rinnegati, l'area di pattuglia della Riva Contorta e tutti i contenuti stagionali dell'Anno 4, incluse le apprezzate missioni esotiche "Araldo" e "Presagio". Non verrà invece rimossa la Città Sognante, che potrà ancora essere esplorata liberamente dai Guardiani. Chiunque volesse giocare per l'ultima volta la storia de I Rinnegati, potrà farlo gratuitamente nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2021 e il 22 febbraio 2022.

Ovviamente per compensare l'addio di questi contenuti ne arriveranno altri, i quali saranno estratti sempre dal deposito. Sebbene Bungie non sia entrata nel dettaglio, è stato confermato che torneranno un'incursione classica, due mappe del Crogiolo di Destiny 2 e una mappa PvP classica del primo Destiny. Stando alle ultime voci di corridoio, nell'Anno 5 di Destiny 2 potrebbe tornare il Raid Caduta di un Re, ma non è da escludere che dopo la Volta di Vetro tocchi proprio alla Fine di Crota.