Destiny 2: l'Anno 2 verrà svelato il 5 giugno con un livestream

Dopo il debutto de La Mente Bellica, la seconda espansione di Destiny 2, Bungie si prepara a svelare tutte le novità in arrivo con l'Anno 2 e la relativa espansione: l'appuntamento è fissato per martedì 5 giugno con un livestream dedicato.

La conferma è arrivata con un tweet: come potete vedere a fondo pagina, martedì 5 giugno (alle ore 18:00 italiane) Bungie ospiterà un nuovo livestream di Destiny 2 per svelare ufficialmente l'Anno 2, presentando tutte le novità in arrivo nel gioco durante la stagione autunnale.

Verosimilmente, l'Anno 2 dello shooter Bungie dovrebbe aprirsi con una nuova espansione di grande calibro, un corposo contenuto che possa rilanciare il titolo attirando l'interesse di molti utenti, un pò come riuscì a fare l'ottimo DLC Il Re dei Corrotti con Destiny 1. La prima cosa che viene in mente è un'Incursione nuova di zecca, senza dimenticare che è già stato preannunciato l'arrivo di una modalità di gioco inedita e potenzialmente rivoluzionaria.

Cosa possiamo aspettarci dal prossimo futuro di Destiny 2? Dopo aver aggiornato la roadmap degli aggiornamenti previsti per il titolo, dunque, Bungie si prepara finalmente a svelare le novità dll'Anno 2 il 5 giugno: il livestream verrà ospitato come al solito sul canale Twitch dello sviluppatore. Cosa vi aspettate dal reveal? Avete qualche aspettativa in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.