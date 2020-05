Destiny 2: l'Anno 4 accoglierà la trasmogrificazione e un nuovo Eververse

Manca ancora qualche mese al debutto dell'Anno 4 di Destiny 2, ma Bungie ha deciso di iniziare a stuzzicare la propria utenza descrivendo alcune delle caratteristiche che verranno introdotte nello sparatutto online con la prossima grossa ondata di contenuti.

Uno dei principali cambiamenti riguarda l'Eververse, dal momento che sono sempre più numerose le lamentele da parte dei giocatori sull'aumento di oggetti in vendita nel negozio e sulla sempre minore quantità di ricompense estetiche da ottenere gratuitamente completando attività di alto livello. Sembra quindi che questa tendenza stia per subire un'inversione e gli sviluppatori promettono l'arrivo di numerosi oggetti che potranno essere sbloccati solo completando attività specifiche. A proposito di skin, Bungie ha annunciato l'arrivo della Trasmogrificazione, ovvero della possibilità di trasformare in ornamento qualsiasi pezzo d'armatura presente nel vostro inventario. Questa feature potrebbe non arrivare al lancio dell'Anno 4 e potrà essere applicata all'equipaggiamento spendendo Argento o un'altra valuta accumulabile giocando (probabilmente Polvere Luminosa).

Come se non bastasse, il team di sviluppo ha anche promesso l'arrivo di nuovi set d'armatura per le varie playlist di gioco (Assalti, Crogiolo e Azzardo) che abbiano delle caratteristiche estetiche uniche e che non siano reskin di oggetti già visti precedentemente. In ogni stagione verrà introdotta anche una nuova arma che andrà sbloccata giocando le varie playlist che prenderà il nome di "Pursuit Weapon" e non dovrebbe distanziarsi molto da quanto visto con le armi del pinnacolo e quelle rituali.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla prossima espansione che inaugurerà l'Anno 4, vi ricordiamo che Bungie ha annunciato l'arrivo di Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X.