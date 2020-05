Destiny 2, Anno 4 in arrivo: 'non siete pronti', il teaser di Bungie

Mentre Guardiani e Guardiane proseguono le proprie attività nell'universo di Destiny 2, gli sviluppatori di casa Bungie sono al lavoro per la creazione di nuovi contenuti.

Nel corso dell'autunno di quest'anno prenderà infatti il via l'Anno 4 del titolo e la software house sembra avere in serbo qualche grossa sorpresa per il proprio pubblico. A suggerirlo è una dichiarazione piuttosto sibillina rilasciata da Luke Smith, Game Director di Destiny 2, dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale.

Ad indagare sulle novità in arrivo è stato Gothalion, streamer molto noto all'interno della community dei Guardiani, attualmente attivo su Mixer e apparentemente molto curioso di scoprire che cosa porterà con sé il quarto anno di Destiny 2. Dopo una pausa dalla creazione di contenuti legati all'universo sci-fi creato da Bungie, lo streamer è infatti desideroso di apprendere che cosa porterà la stagione autunnale. A offrire una risposta è stato lo stesso Luke Smith, che si è tuttavia limitato a un semplice ma intrigante "Non siete pronti". Che il team abbia in serbo qualche grande sorpresa?



Per saperlo, non resta che attendere qualche annuncio ufficiale: nel frattempo, i giocatori possono cimentarsi nell'evento speciale gratuito Giochi dei Guardiani in Destiny 2, attivo sino al prossimo 12 maggio.