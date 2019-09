Destiny 2: Annual Pass gratuito da oggi per tutti i possessori de I Rinnegati

A partire da oggi, Bungie ha deciso di fare un regalo molto interessante a tutti i Guardiani che sono in possesso di Destiny 2 e dell'espansione I Rinnegati.

Basterà infatti essere in possesso del gioco e dell'espansione del secondo anno per ricevere in maniera completamente gratuita il Pass Annuale dell'Anno 2 e quindi accedere senza costi aggiuntivi ai seguenti contenuti e alle relative ricompense:

Stagione della Forgia (Forge)

Stagione del Ramingo (Verdetto e Azzardo Eccelso)

Stagione della Ricchezza (Serraglio)

Ovviamente potrete anche partecipare alle Incursioni che caratterizzano ciascuna delle mini-espansioni e sbloccare sia i set che le armi esotiche esclusive. Insomma, da oggi avrete l'occasione di ampliare il vostro arsenale gratuitamente e preparare al meglio il vostro Guardiano giusto in tempo per il debutto di Ombre dal Profondo, l'espansione che darà inizio all'Anno 3.

Nel caso in cui non foste in possesso del gioco o disponete della sola versione base (distribuita gratuitamente qualche tempo fa sia su Battle.net che su PS4 tramite PlayStation Plus), potete ora acquistare I Rinnegati a prezzo scontato e ricevere in omaggio tutti i contenuti del pass annuale dell'Anno 2.

Vi ricordiamo che proprio ieri è stato pubblicato il nuovo ViDoc di Destiny 2 Shadowkeep, all'interno del quale sono stati mostrati la Fortezza Scarlatta e alcune delle nuove armi esotiche.