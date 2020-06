Destiny 2: annunciata Oltre la Luce, introdurrà una nuova location e un nuovo potere

Bungie ha finalmente svelato il futuro di Destiny 2 annunciando la nuova espansione Oltre la Luce, in uscita il 22 settembre 2020.

La nuova espansione proseguirà l'emozionante storia dei guardiani, che assisteranno alla rivelazione di alcuni misteri, scopriranno nuovi poteri e affronteranno la vera minaccia delle navi piramidali. E comincia tutto oggi con la Stagione degli Arrivi. Per mesi, le misteriose e minacciose navi piramidali sono apparse nel sistema solare con uno obiettivo non chiaro. La marcia di avvicinamento alla nuova espansione comincerà già durante la Stagione degli Arrivi, che prende il via oggi stesso. L'arrivo della prima nave piramidale sul satellite Io scatenerà una serie di eventi nel corso della stagione che i guardiani dovranno prepararsi a fronteggiare.

Nell'espansione Oltre la Luce i guardiani esploreranno un universo differente, con la nuova destinazione Europa (un altro satellite di Giove), nuove avventure, una nuova incursione e nuovi poteri da scoprire. Europa è un satellite ghiacciato, sul quale sorge il Centro Futuristico Bray dell'Età dell'Oro. Sotto i ghiacci si celano innumerevoli segreti. Con l'emergere di una nuova minaccia emerge anche un nuovo misterioso potere elementale: la stasi. Originato dall'Oscurità, andrà ad affiancarsi al potere solare, dell'arco e del vuoto. Ogni sottoclasse di titani, stregoni e cacciatori brandirà la stasi in modo diverso. Maggiori dettagli sulla stasi verranno rivelati nel corso dell'estate. Su Europa i giocatori dovranno fronteggiare un nuovo casato dei Caduti guidato da Eramis.