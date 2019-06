Destiny 2, approfittate del bug del Serraglio finché potete: Bungie risolverà il 9 luglio

Il Serraglio è una delle attività introdotte in Destiny 2 con la Stagione della Ricchezza. Si tratta di un'esperienza cooperativa per sei giocatori ambientata sul Leviatano, nella quale i partecipanti sono chiamati ad affrontare alcune sfide prima di poter affrontare un potente boss.

Ben presto, i giocatori hanno scovato un bug che, se sfruttato, consente di ottenere le ricompense della cassa finale dell'attività più di una volta. Tutto ciò che bisogno fare, è resettare la stanza nella quale è presente il tesoro prima che i guardiani vengano riportati in orbita al termine del conto alla rovescia. Il Serraglio è così diventato una vera e propria miniera d'oro, una delle mete predilette delle squadre più affiatate. Bungie, ovviamente, è al corrente della problematica, ma a quanto pare non ha alcuna fretta di risolverla. Il motivo? "Consideratelo un errore a vostro favore", si legge sul sito ufficiale della compagnia di Bellevue.

Come tutte le cose belle, purtroppo, anche questa è destinata a giungere al termine. "Non ci siamo affrettati a risolverla, ma la falla verrà chiusa quando pubblicheremo la patch del 9 luglio, con la quale permetteremo l'apertura della cassa una sola volta per completamento". Fino ad allora, in ogni caso, siete autorizzati da Bungie a darvi alla pazza gioia. "Vi invitiamo ad approfittarne finché volete".

Ne approfittiamo per segnalarvi che pochi giorni addietro è stato aggiunto il Serraglio Eroico, evento che ha creato diversi grattacapi ai server. Nel corso dell'estate, inoltre, è atteso il depotenziamento del Signore dei Lupi, un altro intervento che Bungie non si è affatto affrettata a compiere per evitare di far lavorare i suoi dipendenti più del dovuto.