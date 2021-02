Destiny 2: arma, decoro e spettro esotici gratis per gli abbonati Prime Gaming

Prosegue il rapporto di collaborazione tra Bungie e Twitch, che hanno appena messo a disposizione il terzo drop di contenuti gratis per i giocatori di Destiny 2.

Tutti i giocatori di Destiny 2 con un abbonamento Prime Gaming attivo possono dirigersi sulla pagina dedicata all'iniziativa e riscattare il Drop Bundle Esotico N. 3, che include i seguenti oggetti:

Arma Esotica: Lancia Gravitazionale

Decoro per arma esotica: Nebulosa della carena

Involucro di Spettro esotico: Involucro Cosmico

Astore leggendario: Corsaro di Avalon

Per approfittare del regalo dovete collegare gli account Bungie e Twitch Prime Gaming attraverso un procedimento guidato che inizia non appena cliccate il pulsante "Riscatta" nella pagina dedicata. Una volta riscattato, potrete reperire il pacchetto di contenuti dirigendovi da Amanda Holliday, situata nell'hangar della Torre dell'Ultima Città. Gli oggetti rimarranno vostri anche in caso di scadenza dell'abbonamento Prime Gaming, che ricordiamo essere compreso in Amazon Prime.

A spiccare è ovviamente l'arma esotica Lancia Gravitazionale, un fucile ad impulsi da vuoto che si distingue per la caratteristica intrinseca Buco Nero, grazie alla quale "il secondo colpo ad alto rinculo di una raffica squarcia lo spaziotempo, infliggendo danni ingenti senza perdere potenza a distanza". Degno di nota anche il perk Cosmologia: "Le uccisioni con quest'arma causano l'esplosione dei bersagli e rilasciano proiettili da vuoto che inseguono i bersagli". Se la possedete già, riceverete un duplicato.

L'iniziativa è a tempo limitato, pertanto approfittatene il prima possibile. Un regalo niente male a pochi giorni dall'inizio della Stagione degli Eletti di Destiny 2, fresca di presentazione.