Destiny 2: un'arma esclusiva PS4 disponibile per errore su PC e Xbox One

L'ultima patch di Destiny 2 ha apportato un cambiamento non voluto, che ha messo un po' in difficoltà gli sviluppatori di Bungie. In pratica, Wavesplitter, il fucile esclusivo per gli utenti PS4, è stato reso disponibile anche su PC e Xbox One.

Normalmente dovrebbe passare un anno prima che i contenuti esclusivi per PS4 vengano resi disponibili anche per le altre piattaforme, ma l'arma è stata lanciata solamente lo scorso Settembre, per cui si tratta sicuramente di un errore.

Errore di cui però diversi utenti sono riusciti ad approfittare prima che Bungie si accorgesse del bug. Come detto in apertura, si tratta probabilmente di un errore legato all'ultima patch di Destiny 2 arrivata la scorsa settimana, in quanto l'arma esclusiva era acquistabile attraverso il venditore Xur, e trattandosi di un arma esotica è stata inserita per errore nel pool di quelle disponibili.

Bungie ha già dichiarato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro su una possibile soluzione, ma nel frattempo quelli che sono riusciti ad acquistare Wavesplitter possono continuare ad usarla. Una volta che la situazione sarà risolta comunque, tutti quelli che non avrebbero diritto ad utilizzarla non avranno più accesso al fucile.

Che ne pensate della situazione? Siete tra quelli che sono riusciti ad impossessarsene?