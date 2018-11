Destiny 2: Armeria Nera arriva il 4 dicembre, Stagione della Forgia a fine novembre

Tramite il consueto appuntamento del venerdì con This Week at Bungie, lo studio ha confermato che il prossimo contenuto aggiuntivo di Destiny 2, Armeria Nera, sarà disponibile dal 4 dicembre mentre il 27 novembre partirà la Stagione della Forgia.

Stagione della Forgia

"Con l’arrivo di Signore del Tuono, la Stagione dei fuorilegge ha svelato il suo ultimo mistero. Se avete combattuto dalla morte di Cayde fino al completamento dell’incursione, sappiate che ci sentiamo onorati della vostra presenza. Ma ora è tempo di iniziare una nuova conversazione su come i contenuti di fine gioco di Destiny continueranno a evolversi nei mesi a venire. Come annunciato la scorsa settimana, la Stagione della forgia inizia il 27 novembre 2018. Lo stesso giorno stiamo pianificando di rilasciare un video documentario sul calendario di gioco per illustrare cosa vi attende per il resto dell’anno. Ciò che abbiamo pianificato non avrà nulla a che vedere con le espansioni a cui avete giocato finora. Il vostro viaggio tra le stelle si espanderà in tre differenti stagioni che si spiegheranno per il resto dell’anno. Qual è il contenuto di ogni stagione di Destiny 2 per tutti i giocatori? Come il Pass annuale influirà su questa esperienza? Queste sono tutte domande a cui vogliamo rispondere quando vi presenteremo il nuovo modo di passare il vostro tempo in Destiny con nuove sfide da affrontare e nuove ricompense da ottenere."

Armeria Nera

"Nelle scorse settimane, alcuni giocatori hanno notato che la Stagione della forgia inizia il 27 novembre, ma l’Armeria Nera non arriverà fino al 4 dicembre. Proprio come l’uscita de I Rinnegati prima di essa, ci sarà una settimana nella quale Destiny 2 si troverà in uno stato di transizione e i giocatori potrebbero riscontrare dei problemi. L’assistenza giocatori di Destiny sta lavorando per consolidare una lista di cambiamenti temporanei che influenzeranno l’esperienza di gioco dei giocatori per tutta quella settimana."

Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli sui contenuti in arrivo nell'universo di Destiny 2, la prossima settimana negli Stati Uniti si festeggia Il Giorno del Ringraziamento e Bungie non pubblicherà l'aggiornamento per la community ma dalla settimana successiva possiamo aspettarci novità su Armeria Nera e Stagione della Forgia.