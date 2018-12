Destiny 2 Armeria Nera: Bungie presenta l'Incursione "Sciagura del Passato"

I ragazzi di Bungie presentano in video le ambientazioni e le attività di Sciagura del Passato, la nuova Incursione collegata all'espansione Armeria Nera dell'Annual Pass di Destiny 2: I Rinnegati.

Come suggerito dalle indiscrezioni trapelate in rete nelle giornate immediatamente precedenti all'ultimo aggiornamento di Destiny 2, il primo Raid della Stagione della Forgia ci porterà tra i grattacieli di un'area dell'Ultima Città invasa di Caduti e alieni d'ogni sorta.

La nuova Incursione di Destiny 2, come era logico attendersi, richiederà un livello di Potere particolarmente elevato per poter essere portata a compimento: le squadre da sei Guardiani che vorranno cimentarsi con questa poderosa sfida endgame dovranno avere un livello di Luce pari o superiore a 640, anche se non sarà richiesto alcun livello minimo per poterla affrontare, a patto di fare i conti con esseri in grado di abbatterci con un sol colpo.

Per raggiungere il livello di Potere suggerito per avere la meglio sui nemici che si annidano tra i vicoli di Sciagura del Passato, di conseguenza, bisogna cimentarsi con le sfide endgame aggiunte con Armeria Nera, su tutte la Forgia di Volundr e le sue ondate senza fine di mostri.

Per rendere meno ripida la scalata al nuovo livello massimo di Potere (fissato a 650 anche per gli utenti della versione base di Destiny 2 e di Forsaken), gli autori statunitensi hanno ridotto di cinque punti il livello consigliato per affrontare la prima Forgia della nuova Stagione di Destiny 2 legata al Pass Annuale. In questo modo, potremo ottenere le nuove armi esotiche e gli equipaggiamenti più indicati per sopravvivere al Raid di Armeria Nera che sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dalle ore 18:00 di domani, 7 dicembre.