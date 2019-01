Destiny 2 Armeria Nera: come accedere alla Forgia di Bergusia

Finalmente la Forgia di Bergusia è accessibile a tutti i giocatori di Destiny 2: Armeria Nera. In questa mini-guida vi spieghiamo dove rintracciarla e come raggiungerla, in modo da dedicarvi alla nuova sfida proposta al suo interno.

Bungie aveva deciso di bloccare l'accesso alla Forgia di Bergusia fino a quando il puzzle dei Laboratori di Niobe non venisse completato. Dopo svariati tentativi, la community ha avuto qualche difficoltà di troppo nel risolvere l'enigma, motivo che ha spinto gli sviluppatori a sbloccare la Forgia di Bergusia per tutti i Guardiani: di seguito vi spieghiamo dove trovarla e come accedervi.

Per trovare la Forgia, attraversate i Laboratori di Niobe e andata alla piattaforma superiore dove si aprirà una gigantesca porta, rivelando la Forgia Bergusia in tutto il suo splendore. Non è richiesto nessun requisito particolare per attivarla, ma il livello di Potere raccomandato per partecipare all'attività è pari a 640.

Tieni gli occhi aperti per i due droni che volano in giro per ottenere il buff Tempra Massima e ottenere l'ultima chiave che consente di aprire la Scatola Misteriosa. Nel round finale dell Forgia di Bergusia si combatterà contro un Camminatore, una sfida tutto sommato abbordabile se siete in possesso delle Super giuste e di un buon armamentario.