Destiny 2 Armeria Nera: come ottenere il Lanciagranate esotico Anarchia

Tra le bocche da fuoco più potenti introdotte in Destiny 2: Armeria Nera c'è Anarchia, un nuovo Lanciagranate esotico che può tornare molto utile nelle modalità di gioco PvE. In questa mini-guida vi spiegheremo come ottenerla.

Il Lanciagranate esotico Anarchia può essere ottenuto portando a termine Sciagura del Passato, la nuova Incursione di Destiny 2 introdotta con l'espansione Armeria Nera. Dato che non esiste nessuna quest associata all'arma, e che quest'ultima non può essere ottenuta in altro modo al di fuori del Raid, i Guardiani che vorranno entrarne in possesso dovranno completare necessariamente l'attività PvE più impegnativa disponibile nel gioco.

Dopo aver sconfitto il boss finale di Sciagura del Passato, i Guardiani hanno una chance di droppare il Lanciagranate Anarchia. Purtroppo non si tratta di una ricompensa garantita al 100%, dato che il drop sarà casuale: se non riuscite a ottenerlo al primo completamento del Raid, dunque, non vi resta che sperare in un drop più fortunato nei tentativi successivi.

Ricordiamo che il livello raccomandato per partecipare all'Incursione Sciagura del Passato è fissato a 640. Se avete bisogno di qualche consiglio per potenziare il vostro Guardiano, così da prepararvi al meglio per affrontare il Raid, potete leggere la nostra Guida che vi spiega come raggiungere il livello 650 velocemente in Destiny 2.

Segnaliamo infine che il Lanciagrante esotico Anarchia è caratterizzato da due perk speciali: Trappole ad arco (le granate si attaccano sulle superfici e concatenano fulmini ad arco alle altre mine) e Bersaglio mobile (aumenta velocità di movimento e acquisizione del bersaglio mentre ti muovi guardando nel mirino).