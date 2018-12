Destiny 2 Armeria Nera: come ottenere la nuova versione del fucile a impulsi Belladonna

Finalmente il DLC Armeria Nera di Destiny 2 è disponibile su PS4, Xbox One e PC, permettendo ai Guardiani di ottenere nuove ricompense esclusive. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere la nuove versione del fucile a impulsi Belladonna, una delle armi più apprezzate dell'Anno 1.

La nuova versione del fucile a impulsi Belladonna può essere ottenuta in ricompensa da Zavala, portando a termine una quest che richiede di completare 30 taglie dell'Avanguardia. Dopo aver avviato il gioco selezionate il vostro Guardiano, atterrare sulla Torre e parlare con Zavala per ottenere la relativa impresa intitolata "Pericolo dopo il buio".

Adesso non vi resta che portare a termine la quest, completando in totale 30 taglie dell'Avanguardia. L'impresa potrebbe richiedere qualche giorno, in base alla frequenza con cui giocate: per velocizzare le cose, assicuratevi di ottenere tutte le taglie disponibili del giorno da Zavala, cercando di completarle nel modo più rapido possibile.

Dopo aver completato 30 taglie dell'Avanguardia, tornata da Zavala sulla Torre per ottenere in ricompensa la nuove versione del fucile a impulsi Belladonna. I perk dell'arma saranno casuali, e per questa ragione potranno variare da giocatore a giocatore.

Se invece siete curiosi di vedere le altre bocche da fuoco introdotte con la nuova Stagione della Forgia, date un'occhiata a questo trailer di Armeria Nera.