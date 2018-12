Destiny 2 Armeria Nera: come raggiungere il livello potere 650 velocemente

Con l'arrivo della Stagione 5, il level cap di Destiny 2: Armeria Nera è stato aumentato al livello 650 di potere. In questa mini-guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per aumentare di livello velocemente con il proprio Guardiano.

Per raggiungere il livello 600 vi basterà dedicarvi a tutte le attività disponibili nel gioco, equipaggiando di volta in volta le armi e i pezzi di armatura più potenti che otterrete con i drop. Le cose si faranno più complicate dopo aver raggiunto il livello 600, dato che da questo momento in poi le opzioni per ottenere drop di livello superiore (di almeno 5 punti rispetto al nostro livello attuale) si riducono alle seguenti:

Armi radianti di Ada-1

Quest settimanali di Ada-1

Incursione Sciagura del Passato

Drop esotici casuali

Engrammi eccelsi

Tutte le altre attività giornaliere e settimanali come l'assalto Cala la Notte, Azzardo o i Focolai vi ricompenseranno con drop di 2 o 3 livelli superiori rispetto a quello attuale, offrendo quindi un boost di crescita più lento rispetto ai metodi elencati poco sopra.

Con quale ordine bisogna completare queste attività per aumentare di livello il più rapidamente possibile? Di solito non esiste una regola generale, ma questo dipende anche dall'equipaggiamento del vostro Guardiano. Se tutti i pezzi di armatura e le vostre armi hanno un livello potere simile, il consiglio è di tuffarvi nelle attività che garantiscono un drop di almeno 5 punti superiore, così da ottenere un boost significativo. Se invece avete uno o più pezzi di equipaggiamento di livello significativamente inferiore a quello degli altri, potreste dedicarvi alle attività più semplici che offrono un drop di 2 o 3 livelli superiore, nella speranza di livellare il pezzo meno potente.

Per il resto, il metodo migliore per aumentare di livello è quello di giocare e completare il maggior numero possibile di Pietre Miliari, dedicandovi a tutte le attività che garantiscono drop significativi. Regolatevi in base al tempo che potete dedicare al gioco, contando sull'aiuto dei vostri amici e dei compagni di squadra per affrontare le sfide più impegnative.

Con l'occasione ricordiamo che fino al primo gennaio 2019 sarà disponibile l'evento invernale Aurora di Destiny 2, nel quale i Guardiani possono preparare varie ricette e ottenere l'astore Gioia dell'Aurora.