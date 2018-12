Destiny 2 Armeria Nera, quest esotica Scatola Misteriosa: come ottenere l'amo da pesca

Tra le nuove attività di Destiny 2: Armeria Nera c'è un'impresa esotica che richiede di raccogliere e aprire una Scatola Misteriosa. Di seguito vi spieghiamo dove trovare questa scatola e come ottenere la prima delle quattro chiavi richieste per aprirla: l'amo da pesca.

Per ottenere la Scatola Misteriosa dovrete completare le missioni iniziali del DLC Armeria Nera. Durante la nuova campagna vi verrà chiesto di riattivare la Forgia, cosa che consentirà di accedere alla Caverna di Smidur nella Zona Morta Europea. A questo punto raggiungete le Isole Sommerse e proseguite verso l'obiettivo principale della missione.

Dopo l'atterraggio recatevi a sinistra e oltrepassate il tunnel, così da vedere la Forgia alla vostra destra. Saltando verso il dirupo sotto di voi troverete l'ingresso di una piccola caverna. In fondo sarà presente una cassa: non vi resta che aprirla per trovare la Scatola Misteriosa.

Analizzando la Scatola, vi renderete conto che per aprila saranno necessarie quattro chiavi: un amo da pesca, una farfalla, una mano e una chiave dell'Armeria Nera. Al momento è possibile trovare soltanto l'amo da pesca, mentre per le altre tre chiavi bisognerà attendere le prossime settimane.

Per ottenere l'amo da pesca bisogna partecipare alla Forgia di Volundr, portando a termine due compiti molto semplici. All'inizio del secondo round spunteranno due droni (uno all'interno della grotta e l'altro dalla parte completamente opposta): eliminateli rapidamente per ottenere il buff "Tempra Massima". Adesso non vi resta che portare a termine i round restanti, fino ad affrontare e uccidere il boss finale della Forgia. Così facendo potrete aprire la cassa metallica con il buff "Tempra Massima" attivo, trovando al suo interno l'amo da pesca.

Ora siete in possesso della prima chiave della Scatola Misteriosa, ma per aprirla saranno necessarie le altre tre. Non appena saranno disponibili, vi spiegheremo sulle nostre pagine come trovarle, in modo da portarvi avanti con la nuova impresa esotica. Invece siete riusciti a ottenere la nuova versione del fucile a impulsi Belladonna in Destiny 2 Armeria Nera?