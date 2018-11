Destiny 2 Armeria Nera: trapela una grande colpo di scena per la storia

Manca poco al 4 dicembre, giorno in cui debutterà il nuovo DLC Armeria Nera di Destiny 2. Nelle ultime ore è trapelata una cut-scene dell'espansione che contiene un grosso colpo di scena per la storia e i personaggi di Destiny 2.

Avvertenza spoiler: Ci teniamo a ribadire che il filmato contiene un grosso spoiler sulla storia di Destiny 2: Armeria Nera. Probabilmente si tratta di una rivelazione che salterà a galla nei primi minuti di gioco. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo vivamente di non proseguire nella lettura e di non guardare il video.

Come potete vedere nel filmato proposto in calce, uno Spettro (presumibilmente Pulled Pork) si aggira nei pressi della Città Sognante, la misteriosa dimora degli Insonni che abbiamo imparato a conoscere con l'ultima espansione. A un certo punto vediamo la presenza di un cadavere ricoperto da un telo: a chi apparterrà il corpo? Basteranno pochi istanti per capire che si tratta di Uldren Sov, il fratello della Regina che abbiamo sconfitto e ucciso in Destiny 2: I Rinnegati.

Con grande sorpresa, lo Spettro è riuscito a rianimare Uldren Sov, riportandolo in vita contro ogni aspettativa. Cosa succederà adesso? Da che parte si schiererà Uldren, e che ruolo ricoprirà nella nuova storyline di Armeria Nera? Si incontrerà con sua sorella, la Regina Mara Sov?

Per saperne di più, non rimane che attendere il debutto del DLC Armeria Nera, fissato per il 4 dicembre in concomitanza con l'inizio della Stagione della Forgia.