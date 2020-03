Destiny 2: tutte le armi e le armature esotiche della Stagione dell'Intrepido

La nuova Stagione dell'Intrepido di Destiny 2 è disponibile per tutti i Guardiani, e tra le diverse novità include anche nuove armi e armature esotiche da guadagnare sul campo di battaglia. Diamogli uno sguardo ravvicinato.

Di seguito elenchiamo le armi e le armature esotiche della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2, descrivendo le loro caratteristiche.

Armi Esotiche della Stagione dell'Intrepido

Fiammiferi di Tommy

Tipo: Fucile automatico.

Perk: Innesco a iniezione (il fuoco continuato surriscalda quest'arma, aumentando il danno ma bruciando chi la utilizza) e Dissipatore (i danni da surriscaldamento sono ridotti mentre non guardi nel mirino).

Quarto Cavaliere

Tipo: Fucile a pompa.

Perk: Tonante (la cadenza di fuoco di quest'arma aumenta considerevolmente e spara in modo automatico) e Bordata (ogni colpo successivo infligge più danni e ha un'ampiezza maggiore).

Armature Esotiche della Stagione dell'Intrepido

Bastioni di Citan

Tipo: Guanti lunghi per Titani.

Perk: Barricata d'assalto (tu e gli alleati potete sparare attraverso la tua Barricata eccelsa, che ha durata e salute ridotta).

Imbracatura di Raiju

Tipo: Casacca per Cacciatori.

Perk: Condotto Mobius (mentre la super Vigilanza ciclonica è attiva, parare consuma meno energia della super e puoi premere per disattivare Vigilanza ciclonica in anticipo e risparmiare energia della super).

Elmo di Felwinter

Tipo: Casco per Stregoni

Perk: Fine guerrafondaia (le uccisioni corpo a corpo da vuoto, ad arco e solari creano una raffica di energia che indebolisce i nemici vicini. Mosse finali e uccisioni contro nemici più potenti aumentano l'ampiezza della raffica e la durata dell'effetto indebolente).

Se volete dare un'occhiata alle armi e alle armature esotiche di Destiny 2: Stagione dell'Intrepido, potete guardare la galleria immagini che abbiamo riportato in calce. Sapevate che il level cap della Stagione dell'Intrepido è stato alzato al livello 1010 di Potere?