Destiny 2: arriva un fix per il Signore dei Lupi, Bungie ci scherza su con un emblema

Nelle ultime settimane sono in tantissimi i giocatori di Destiny 2 stanchi dei Guardiani nel Crogiolo che fanno uso del Signore dei Lupi, un fucile a pompa esotico troppo sbilanciato che rende i fortunati possessori dell'arma avvantaggiati negli scontri a breve e medio raggio.

Come promesso qualche settimana fa, Bungie ha annunciato che dopo la manutenzione del prossimo martedì non arriverà solo il Solstizio degli Eroi con le nuove armature, ma anche un aggiornamento che, tra le varie novità, include anche un depotenziamento dell'arma apparsa per la prima volta nell'espansione Il Casato dei Lupi del primo Destiny. Questo nerf riguarda sia il quantitativo di munizioni raccolte con l'arma equipaggiata che il suo raggio, che verrà ridotto soprattutto quando viene attivata la modalità di fuoco secondaria. Altra novità molto interessante del prossimo aggiornamento sono le modifiche alla tediosa impresa dello Stendardo di Ferro, che dal prossimo ritorno dell'evento PvP semplificherà alcuni step necessari per ottenere l'intero set a tema. Per la precisione, la fase legata alle granate sarà ora molto più semplice e, oltre a richiedere il 50% in meno delle uccisioni, darà lo stesso valore anche a quelle degli alleati. Se invece siete ancora in cerca della spada del Serraglio Eroico, sappiate che d'ora in poi il primo completamento di questa nuova attività ha come drop garantito l'arma leggendaria. Non mancano poi alcuni ritocchi alla Sala dei Tributi, i cui trionfi legati ai set di armature di Calus potranno essere ottenuti più velocemente.

Molto simpatica è poi l'introduzione di due nuovi emblemi esclusivi che celebrano i periodi di Crogiolo nei quali armi sbilanciate come la Lente di Prometeo e il Signore dei Lupi sono andate per la maggiore. In particolare, chiunque abbia giocato almeno una partita del PvP tra l'8 e il 12 dicembre 2017 riceverà l'emblema Prismatic Inferno. Chiunque abbia giocato o giocherà almeno un match dello Stendardo di Ferro della Stagione della Ricchezza entro il 30 luglio 2019 riceverà l'emblema Wolves Unleashed.