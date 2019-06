Destiny 2: arriva il Serraglio Eroico, le armature attuali saranno inutili nell'Anno 3

Il Serraglio della Stagione della Ricchezza di Destiny 2 è già diventato troppo facile per voi e la vostra squadra di Guardiani? Nessun problema, poiché a breve potrete mettervi alla prova nella versione Eroica del Serraglio.

Questa particolare versione della modalità cooperativa non permetterà di trovare altri giocatori attraverso il matchmaking. Parlando invece della difficoltà, i nemici che affronterete avranno un Livello Potere che varia da 750 a 770, quello dell'ultimo combattimento. Un'altra particolarità del Serraglio Eroico consiste nell'impossibilità di continuare a giocare dopo la morte di tutti i Guardiani, poiché in maniera simile ai vecchi Cala la Notte verrete riportati tutti in orbita e dovrete ricominciare da zero l'attività. Ovviamente i più abili e coraggiosi avranno accesso ad una serie di Trionfi e ricompense esclusive.

In attesa di scoprire tutte le novità del Serraglio Eroico il 25 giugno 2019, sono state fornite dagli sviluppatori nuove informazioni sulle armature in arrivo nell'Anno 3 con Ombre dal Profondo, il nuovo DLC. Pare infatti che il nuovo sistema di perk delle armature renda inutili o quasi tutti i pezzi d'equipaggiamento dei primi due anni e, di fatto, anche il farming nello Stendardo di Ferro attualmente attivo per ottenere l'intero set. La notizia non è stata accolta positivamente dalla community ed è probabile che Bungie possa cambiare idea e fare in modo che il nuovo sistema possa essere applicato anche ai vecchi set.

Sapevate che l'Eververse di Destiny 2 subirà numerosi cambiamento con l'arrivo dell'espansione Ombre dal Profondo? Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco dei contenuti di Destiny New Light, la versione free to play del gioco in arrivo a settembre.