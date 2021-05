Destiny 2: arriva il primo test del cross-play con una ricompensa gratis

A pochi giorni dall'attivazione per errore del cross-play in Destiny 2 Oltre la Luce, Bungie ha confermato che manca pochissimo al primo test di questa funzionalità.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato che dal 25 al 27 maggio 2021, ovvero la prossima settimana, i giocatori di Destiny 2 potranno testare su qualsiasi piattaforma una particolare playlist intitolata "Vanguard Strikes Cross Play Beta". Ciò significa che il test non è esteso a tutto il gioco ma solo ad una playlist degli Assalti, che permetterà agli sviluppatori di verificare il corretto funzionamento di questa funzionalità e prepararsi al meglio per il debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi. Per spronare i Guardiani a partecipare al test, Bungie ha dichiarato che qualsiasi giocatore completerà almeno tre diversi Assalti in questa playlist riceverà un esclusivo emblema, Stars Crossed, in maniera completamente gratuita.

In attesa di poter provare il cross-play e abbattere le barriere tra le varie piattaforme, vi ricordiamo che un bug ha colpito il primo Stendardo di Ferro della Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2. Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi invitiamo a dare un'occhiata al leak che svela le armi che si potranno sbloccare nella Volta di Vetro in Destiny 2.