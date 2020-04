Destiny 2: in arrivo una nuova modalità per i Cala la Notte, incredibilmente difficile

I ragazzi di Bungie stanno preparando un interessante novità per Destiny 2 che farà indubbiamente felici i giocatori più assidui e alla continua ricerca di nuove sfide.

Il prossimo 21 aprile, in occasione del consueto aggiornamento settimanale del martedì, verrà introdotta la modalità Gran Maestro per i Cala la Notte: Calvario che, a detta di Bungie, metterà a dura prova la coordinazione, la comunicazione, le dotazioni e le abilità di una squadra come mai prima d'ora. Per partecipare a questa attività i giocatori devono aver raggiunto il livello 1025 di Potere, ovvero 15 livelli al di sopra del tetto massimo, ma 25 al di sotto dell'attività, che avrà un livello pari a 1050. I Guardiani con un livello Potere superiore al 1025 non avranno vantaggi particolari.

Per l'occasione, saranno introdotti anche nuovi modificatori, che andranno ad affiancare quelli già noti:

Estinzione : se la squadra muore, si torna in orbita;

: se la squadra muore, si torna in orbita; Rianimazioni limitate: si comincia con un numero limitato di rientri per squadra; il numero aumenta per ogni campione sconfitto.

I Guardiani che riusciranno nell'impresa di portare a termine il Cala la Notte: Calvario a livello Gran Maestro avranno maggiori chance di ottenere armature esotiche e materiali prodigiosi. Superando ogni assalto del Calvario gran maestro almeno una volta durante la stagione riceveranno inoltre un nuovo sigillo e il titolo Conquistatore, che risulterà essere uno dei più difficili da conseguire dell'intera storia di Destiny.

Prima di salutarvi, ricordiamo che oggi alle 19:00 prenderà il via il secondo Stendardo di Ferro della Stagione dell'Intrepido.