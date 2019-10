Destiny 2: in arrivo le prime modifiche alle armature 2.0 e inviti migliorati su Steam

Nelle ultime ore sono arrivate grazie all'ultimo Settimanale di Casa Bungie tantissime nuove informazioni circa i prossimi aggiornamenti di Destiny 2: Ombre dal Profondo.

Una delle novità in arrivo, la quale richiederà a quanto pare più tempo del previsto, riguarda la possibilità di riprendere finalmente qualsiasi oggetto dalla collezione. Questa meccanica sta però dando qualche grattacapo agli sviluppatori e non arriverà prestissimo. Un'altra interessante novità riguarda poi le armature 2.0, per le quali arriveranno nel corso della prossima stagione delle nuove mod slegate dai tre elementi (Arco, Solare e Vuoto). Sembra poi che sia in arrivo un sistema che permetta di inserire più mod dello stesso tipo in un pezzo d'armatura così da migliorarne l'effetto del 50% (ma non duplicarlo). Bungie ha inoltre annunciato l'arrivo delle mod nelle collezioni, così da permettere ai Guardiani di tenere traccia di tutte le mod in loro possesso e di quelle ancora da sbloccare senza ricorrere a siti di terze parti.

A grande richiesta stanno per arrivare anche delle interessanti modifiche che riguardando Steam e la possibilità di invitare giocatori, aggiungere amici e partecipare alle loro partite. A breve, infatti, il sistema dovrebbe essere semplice e funzionale proprio come quello visto su Battle.net.

Vi ricordiamo inoltre che con l'aggiornamento di martedì prossimo arriverà la quest esotica dell'arco Soffio del Leviatano e, stando a quanto dichiarato nel Settimanale di Casa Bungie, l'impresa avrà un qualche collegamento con l'armaiolo Banshee.

