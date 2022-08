Destiny 2, in arrivo Season of the Plunder? I dataminer indagano il futuro di Bungie

Ormai alla vigilia della trasmissione del nuovo Showcase dedicato al futuro di Destiny 2, i dataminer vanno a caccia di possibili indizi celati nel codice di gioco.

Ed effettivamente, da quest'ultimo emerge il possibile titolo della prossima stagione dell'opera di Bungie. Stando agli indagatori di codici, i Guardiani potrebbero doversi preparare ad affrontare la Season of the Plunder, che potremmo tradurre come Stagione del Saccheggio. Con quest'ultima, l'opera sci-fi dovrebbe accogliere anche un raid inedito, denominato Kings Fall. In aggiunta, due nuove missioni - Ketchcrash e No Quarter - dovrebbero poter raccontare la prosecuzione dell'eterno scontro tra Luce e Oscurità. Spazio ovviamente anche a nuove attività, tra spedizioni e Hideout.



Dettaglio interessante, tra i dettagli rilevati dai dataminer di Destiny 2 spuntano anche dei riferimenti ad una non meglio precisata settimana gratuita. Fortunatamente, per saperne di più i Guardiani e le Guardiane non dovranno attendere troppo tempo. Ricordiamo infatti che il nuovo evento dedicato a Destiny 2 organizzato da Bungie è in programma per la giornata di domani, martedì 23 agosto 2022. Quest'ultimo rappresenterà un passo importante per il futuro della saga, ora che la software house è ufficialmente parte dei PlayStation Studios.



Per non perdervi nessun annuncio, vi ricordiamo che potrete seguire l'evento di Destiny 2 in diretta sul Canale Twitch di Everyeye!