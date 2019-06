Destiny 2: l'arrivo del Serraglio Eroico ha mandato offline i server

Se questa sera il vostro obiettivo è quello di tentare la fortuna nel nuovo Serraglio Eroico di Destiny 2, sappiate che attualmente i server di gioco sono offline.

Come avrete sicuramente notato sui canali social ufficiali, sono in tantissimi gli utenti che stanno riscontrando diversi problemi nel tentativo di effettuare il login ai server di gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Battle.net). I problemi riguardano esclusivamente i giocatori che vogliono fare l'accesso ai server, mentre chi ha effettuato il login prima del reset settimanale delle ore 19:00 ha potuto tranquillamente continuare a giocare e, con tutta probabilità, lo sta ancora facendo in questo momento.

Fortunatamente il team di sviluppo ha fatto sapere di essere a conoscenza della problematica e che è attualmente al lavoro per cercare di risolvere il tutto nel più breve tempo possibile. Purtroppo non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito ed è possibile che il problema venga risolto nel giro di qualche ora o addirittura meno.

Vi ricordiamo che la versione eroica del Serraglio, la nuova attività cooperativa ambientata sul Leviatano, è disponibile solo da un paio d'ore e permette di ottenere ricompense e trionfi esclusivi. Avete già dato un'occhiata all'elenco dei contenuti di Destiny New Light, la versione free to play del gioco in arrivo a settembre?