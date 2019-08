Destiny 2: in arrivo uno Stendardo di Ferro extra, estesi i Momenti di Trionfo

Come avrete sicuramente letto, Destiny 2 Shadowkeep arriverà in ritardo rispetto al previsto e, tale posticipo, comporterà alcuni cambiamenti anche alla Stagione della Ricchezza.

Bungie ha infatti pubblicato un lungo post sul proprio sito ufficiale nel quale vengono spiegate alcune delle conseguenze del rinvio di Ombre dal Profondo. La prima di queste consiste nell'arrivo di una settimana extra di Iron Banner, il cui ritorno darà ai Guardiani una quarta ed ultima occasione di completare l'impresa di Lord Saladin e ottenere l'intero set di questa stagione. L'altra novità riguarda l'estensione dei Momenti di Trionfo, i quali termineranno ora il prossimo 17 settembre 2019 e non il 27 agosto. Non si hanno invece notizie di un possibile aumento della durata del Solstizio degli Eroi, evento a tempo che, con qualche giorno in più, potrebbe dare l'opportunità ai giocatori di forgiare i primi set d'armatura che con Shadowkeep acquisiranno i nuovi perk.

Ovviamente tutti questi cambiamenti avranno anche un impatto sulla durata delle stagioni dell'Anno 3, le quali potrebbero durare meno del solito. Non è chiaro quindi se Bungie darà il via al terzo anno di gioco con una stagione più breve del previsto oppure se deciderà di dare il via all'Anno 4 (o al lancio di Destiny 3) proprio il 1 ottobre 2020, in modo da garantire stagioni della solita durata.