Destiny 2: un artista ha creato più di 50 wallpaper ispirati agli emblemi

Da un po' di tempo a questa parte l'artista e fan di Destiny just_SiLeNtWaLkEr ha deciso di dare vita ad una serie di wallpaper ispirati ai numerosi emblemi presenti nello shooter con visuale in soggettiva targato Bungie.

Dopo aver pubblicato numerosi sfondi dedicati al primo capitolo, l'utente si è ora messo al lavoro sugli emblemi di Destiny 2 ed è già possibile visitare una corposa galleria di immagini. Sul sito in questione è possibile non solo ammirare i bellissimi wallpaper, ma anche scaricarli per personalizzare la schermata home di smartphone e tablet. A differenza degli sfondi del primo Destiny, creati ad hoc per PC, questi sono infatti perfetti per il proprio cellulare. La risoluzione delle immagini è molto alta (parliamo di 3001x5335 pixel), quindi non c'è alcun rischio di problemi di definizione anche sugli schermi dei dispositivi più recenti. Tra le immagini troviamo quelle dedicate agli emblemi della Città Sognante, a quello di Azzardo della Stagione 4, dell'Armeria Nera e di Cayde-6.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di Destiny 2 ha dato il via alla Settimana dell'Arco, un mini-evento che ha visto l'arrivo di sensibili buff alle sottoclassi ad Arco e il ritorno della quest esotica del Signore del Tuono. A breve arriverà inoltre un nuovo evento primaverile intitolato The Revelry.