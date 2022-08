Destiny 2, aspettando L'Eclissi: tutte le espansioni gratis per una settimana

Dopo aver presentato al pubblico tutti i dettagli su Destiny 2: L'Eclissi, il team di Bungie è pronto a offrire alla community videoludica un'interessante opportunità.

Per celebrare l'annuncio, la software house ha infatti annunciato l'organizzazione di una speciale settimana di gioco gratuito. Per sette giorni, i Guardiani di tutto il mondo potranno accedere senza alcun costo a tutte le espansioni di Destiny 2 pubblicate sino ad oggi. L'iniziativa è già operativa ed è valida per tutte le piattaforme di pubblicazione del titolo di casa Bungie, tra PC e console:

PC : l'offerta è valida sia su Steam sia su Epic Games Store sia su Windows Store;

: l'offerta è valida sia su Steam sia su Epic Games Store sia su Windows Store; PlayStation Store : l'offerta è valida sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5;

: l'offerta è valida sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5; Xbox Store : l'offerta è valida sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S;

: l'offerta è valida sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S; Google Stadia;

La settimana di gioco gratis su Destiny 2 ha preso il via martedì 23 agosto 2022 e si concluderà il prossimo martedì 30 agosto 2022, alle ore 19:00 in punto del fuso orario italiano. Un'occasione decisamente interessante per rimettersi in pari con la lore del titolo, in vista del futuro esordio dell'espansione. A tal proposito, ricordiamo che sono già aperti i preordini di Destiny 2: L'Eclissi, sesta grande estensione del gioco Bungie.