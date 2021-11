Destiny 2, aspettando il Gjallarhorn: tanto merchandise in sconto su Bungie Store

I curatori del Bungie Store lanciano ufficialmente i Saldi dei Gjallargiorni, una promozione che celebra il ritorno del Gjallarhorn in Destiny 2 con tanti sconti sul merchandise del kolossal sparatutto.

Ai festeggiamenti per il ritorno del'iconico lanciarazzi nella dimensione sci-fi di Destiny 2 partecipano anche i parnter commerciali di Bungie come Just Geek, Level Up Wear e Loot Crate, con sconti su numerosi prodotti di merchandise e offerte che saranno disponibili per un periodo di tempo limitato.

Gli oggetti in promozione sono davvero tanti, dalle collezioni di t-shirt sulle maggiori casate della Torre dei Guardiani ai maglioni, passando per le action figure dello Spettro e gli accessori per collezionisti.

L'iniziativa, lo ricordiamo, rientra nel novero delle attività promesse dalla software house americana con le celebrazioni per il 30° anniversario di Bungie e l'arrivo a inizio 2022 di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, la nuova fase ingame descritta dalla compagnia come "la storia più epica che Destiny 2 abbia mai conosciuto".

Le offerte dei Gjallargiorni del Bungie Store sono attive da oggi, martedì 23 novembre, e lo rimarranno fino alla sera di martedì 7 dicembre. Se volete saperne di più sulla prossima espansione del kolossal FPS di Bungie, qui trovate la nostra anteprima di Destiny 2 La Regina dei Sussurri.