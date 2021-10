Destiny 2: l'attività Allineamento Astrale diventa ancora più tosta la prossima settimana

Vi state divertendo con la nuova edizione della Festa delle Anime Perdute di Destiny 2? I più attenti tra voi avranno anche notato che è arrivata una nuova difficoltà per il Reame Infranto, con nemici più forti e premi ancora più invitanti che richiedono squadre piuttosto affiatate. Tutto molto interessante, ma c'è anche dell'altro in arrivo!

Bungie non smette mai di pensare ai giocatori più navigati in cerca di sfide sempre più toste, pertanto ha annunciato che la prossima settimana metterà a disposizione una nuova modalità per l'attività a sei giocatori Allineamento Astrale. Le cose si faranno ancora più interessanti per le squadre di Guardiani, che per accedere alla nuova attività dovranno possedere un Livello Potere di almeno 1320.

Ogni giorno, Allineamento Astrale metterà a disposizione nuovi modificatori che rinnoveranno la sfida. Le dotazioni saranno bloccate, inoltre in caso di mancato completamento o di morte della squadra si torna in orbita!

Modificatori "Allineamento astrale" (leggendaria)

Modificatori dei corrotti a rotazione settimanale

Diniego: i vandali corrotti usano i loro scudi molto più spesso.

Epitaffio: i combattenti corrotti generano geyser ammorbanti quando vengono sconfitti.

Empatia: radar potenziato; danni maggiori subiti dai corpo a corpo.

Modificatori permanenti

Campioni: sovraccarichi e inarrestabili

Equipaggiamento bloccato

Gioco di combinazioni

Gli sforzi, ovviamente, saranno ben ripagati. I giocatori vittoriosi troveranno un forziere aggiuntivo al termine dell'attività, per un totale di tre. La cassa extra, inoltre, offrirà una maggiore probabilità di ottenere l'ambito catalizzatore dello Scettro di Ager.