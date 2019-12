Destiny 2 L'Aurora 2019: Guida agli Ingredienti e alle Ricette

Durante le feste natalizie i giocatori di Destiny 2 possono partecipare alla nuova edizione dell'Aurora, evento che consente di ottenere diverse ricompense preparando una serie di ricette. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere tutti gli ingredienti per preparare le varie ricette.

Per partecipare al nuovo evento natalizio dovrete andare a parlare con Eva Levante sulla Torre. Dopo averlo fatto, i giocatori possono mettersi alla ricerca di diversi ingredienti per cucinare alcune pietanze da offrire ai vari NPC di Destiny 2. Ogni ricetta consiste di tre ingredienti: uno comune, uno raro e infine il condimento Essenza di Aurora. Di seguito elenchiamo le attività che bisogna portare a termine per ottenere ciascuno di questi ingredienti.

Come ottenere gli ingredienti comuni dell'Aurora 2019 in Destiny 2

Latte Vex : ottenibile uccidendo i Vex, li incontrate facilmente su Io, Nessus, Marte e Mercurio.

: ottenibile uccidendo i Vex, li incontrate facilmente su Io, Nessus, Marte e Mercurio. Canna di Etere : ottenibile uccidendo i Caduti, li incontrate facilmente su Titano, Nessus, Zona Morta Europea e sulla Luna.

: ottenibile uccidendo i Caduti, li incontrate facilmente su Titano, Nessus, Zona Morta Europea e sulla Luna. Olio di Cabal : ottenibile uccidendo i Cabal, li incontrate facilmente su Marte, Io, Zona Morta Europea e Mercurio.

: ottenibile uccidendo i Cabal, li incontrate facilmente su Marte, Io, Zona Morta Europea e Mercurio. Polvere di Chitina : ottenibile uccidendo le unità dell'Alveare, li incontrate facilmente su Titano, Marte, Luna e Città Sognante.

: ottenibile uccidendo le unità dell'Alveare, li incontrate facilmente su Titano, Marte, Luna e Città Sognante. Burro Corrotto : ottenibile uccidendo i Corrotti, li incontrate facilmente su Io, Città Sognante e Zona Morta Europea.

: ottenibile uccidendo i Corrotti, li incontrate facilmente su Io, Città Sognante e Zona Morta Europea. Canna di Etere Oscuro: ottenibile uccidendo gli Infami, li incontrate facilmente nella Città Sognante e nella Riva Contorta.

Come ottenere gli ingredienti rari dell'Aurora 2019 in Destiny 2

Esplosione Deliziosa : ottenibile effettuando uccisioni esplosive di ogni tipo (granate, lanciagranate, lanciarazzi).

: ottenibile effettuando uccisioni esplosive di ogni tipo (granate, lanciagranate, lanciarazzi). Aroma Pungente : ottenibile effettuando uccisioni con la spada.

: ottenibile effettuando uccisioni con la spada. Caldo Impossibile : ottenibile effettuando uccisioni con abilità o armi solari.

: ottenibile effettuando uccisioni con abilità o armi solari. Aroma Elettrico : ottenibile effettuando uccisioni con abilità o armi ad arco.

: ottenibile effettuando uccisioni con abilità o armi ad arco. Aroma Tenebrante : ottenibile effettuando uccisioni con abilità o armi da vuoto.

: ottenibile effettuando uccisioni con abilità o armi da vuoto. Lampo d'Ispirazione : ottenibile generando sfere di luce con le super o con le armi prodigiose.

: ottenibile generando sfere di luce con le super o con le armi prodigiose. Tocco Personale : ottenibile effettuando uccisioni corpo a corpo.

: ottenibile effettuando uccisioni corpo a corpo. Gusto Perfetto : ottenibile effettuando uccisioni di precisione.

: ottenibile effettuando uccisioni di precisione. Gocce di Proiettile : ottenibile effettuando uccisioni con armi automatiche.

: ottenibile effettuando uccisioni con armi automatiche. Tocco Finale : ottenibile effettuando uccisioni con le finishing move.

: ottenibile effettuando uccisioni con le finishing move. Sapori Sfaccettati : ottenibile accumulando uccisioni multiple.

: ottenibile accumulando uccisioni multiple. Un Pizzico di Luce : ottenibile raccogliendo le sfere di luce dopo aver eliminato i nemici.

: ottenibile raccogliendo le sfere di luce dopo aver eliminato i nemici. Sapori Equilibrati : ottenibile effettuando uccisioni con arco, fucile di precisione e fucile da ricognizione.

: ottenibile effettuando uccisioni con arco, fucile di precisione e fucile da ricognizione. Consistenza Superba: ottenibile effettuando uccisioni con le Super.

Come preparare tutte le ricette dell'Aurora 2019 in Destiny 2

Potrete preparare le ricette dell'Aurora nel forno di Eva Levante, utilizzando gli ingredienti riportati di seguito. Per ogni ricetta sarà necessario utilizzare 15 unità di Essenza di Aurora, ingrediente che può essere ottenuto portando a termine le taglie di Eva Levante.

Lame alla Vaniglia per Lord Shaxx: Olio di Cabal + Aroma Pungente + Essenza di Aurora.

per Lord Shaxx: Olio di Cabal + Aroma Pungente + Essenza di Aurora. Gjallardolcetti per Zavala: Canna di Etere + Esplosione Deliziosa + Essenza di Aurora.

per Zavala: Canna di Etere + Esplosione Deliziosa + Essenza di Aurora. Semi degli Eliksni per Hawthorne: Canna di Etere + Tocco Personale + Essenza di Aurora.

per Hawthorne: Canna di Etere + Tocco Personale + Essenza di Aurora. Biscotti al Cioccolato a forma di Ipernave per Amanda Holliday: Olio di Cabal + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora.

per Amanda Holliday: Olio di Cabal + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora. Torta della Foresta Infinita per Failsafe: Latte Vex + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora.

per Failsafe: Latte Vex + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora. Biscotto del Gentiluomo per Devrim Kay: Canna di Etere + Gusto Perfetto + Essenza di Aurora.

per Devrim Kay: Canna di Etere + Gusto Perfetto + Essenza di Aurora. Transiti del Limite Bruciati per Maestro Rahool: Olio di Cabal + Tocco Personale + Essenza di Aurora.

per Maestro Rahool: Olio di Cabal + Tocco Personale + Essenza di Aurora. Ciambelle del Viaggiatore per Ikora: Olio di Cabal + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora.

per Ikora: Olio di Cabal + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora. Spettri Morti Caramellati per il Ragno: Canna di Etere Oscuro + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora.

per il Ragno: Canna di Etere Oscuro + Lampo d'Ispirazione + Essenza di Aurora. Tapioca Telemetrica per Banshee-44: Latte Vex + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora.

per Banshee-44: Latte Vex + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora. Budino Radiolare per Asher Mir: Latte Vex + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora.

per Asher Mir: Latte Vex + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora. Strani Biscotti per Xur: Burro Corrotto + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora.

per Xur: Burro Corrotto + Aroma Elettrico + Essenza di Aurora. Biscotti Alcani Confettati per Sloane: Polvere di Chitina + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora.

per Sloane: Polvere di Chitina + Gocce di Proiettile + Essenza di Aurora. Biscotti della Malasorte per Petra Venj: Canna di Etere Oscuro + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora.

per Petra Venj: Canna di Etere Oscuro + Caldo Impossibile + Essenza di Aurora. Torta Lunare del Giavellotto per Ana Bray: Polvere di Chitina + Aroma Pungente + Essenza di Aurora.

per Ana Bray: Polvere di Chitina + Aroma Pungente + Essenza di Aurora. Particella di Cioccolato Fondente per il Ramingo: Burro Corrotto + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora.

per il Ramingo: Burro Corrotto + Aroma Tenebrante + Essenza di Aurora. Rotolino Frattale per Fratello Vance: Latte Vex + Un Pizzico di Luce + Essenza di Aurora.

per Fratello Vance: Latte Vex + Un Pizzico di Luce + Essenza di Aurora. Biscotto Millestrati per Riven: Burro Corrotto + Esplosione Deliziosa + Essenza di Aurora.

per Riven: Burro Corrotto + Esplosione Deliziosa + Essenza di Aurora. Biscotti alla Lavanda per Saint-14: Latte Vex + Tocco Personale + Essenza di Aurora.

per Saint-14: Latte Vex + Tocco Personale + Essenza di Aurora. Pasta d'Ombra Fritta per Calus: Canna di Etere Oscuro + Consistenza Superba + Essenza di Aurora.

per Calus: Canna di Etere Oscuro + Consistenza Superba + Essenza di Aurora. Crostata Cibernetica per Benedict 99-40: Olio di Cabal + Sapori Sfaccettati + Essenza di Aurora.

per Benedict 99-40: Olio di Cabal + Sapori Sfaccettati + Essenza di Aurora. Pagnottelle al Fuoco Incrociato per Ada-1: Canna di Etere + Sapori Equilibrati + Essenza di Aurora.

per Ada-1: Canna di Etere + Sapori Equilibrati + Essenza di Aurora. Biscotti Ascendenti ai Cereali e Uvetta per Eris Morn: Polvere di Chitina + Tocco Finale + Essenza di Aurora.

Mentre vi trovate in giro per il Sistema Solare in Destiny 2, dunque, potete consultare questa guida per tenere traccia degli ingredienti e delle ricette da preparare per i vari NPC.

Preparare le ricette sarà indispensabile per ottenere le ricompense dell'Aurora: a tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come ottenere l'astore esotico Corsa Alpina. Parlando delle altre ricompense esotiche, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo presentato tutte le armi e le armature esotiche della Stagione dell'Alba di Destiny 2.